Kuu pimentyy täydellisesti Pohjois-Suomessa ensi maanantaina – pimennystä markkinoidaan "superverisusikuuna"

Ensi maanantaiaamuna tapahtuu täydellinen kuunpimennys. Pohjois-Suomessa pimennys voidaan havaita kokonaan.

Yhdysvalloissa tammikuun täysikuuta kutsutaan susikuuksi, joten tätä kuunpimennystä markkinoidaan maailmalla laajasti "superverisusikuuna", kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Täysin pimentynyt kuu näyttää ruskeanpunertavalta.

Kyseessä on kaikesta dramatiikasta huolimatta kuitenkin tavallinen täydellinen kuunpimennys.

Ensi maanantaina 21. tammikuuta nähtävän pimennyksen näyttävin osuus eli täydellinen vaihe kestää 62 minuuttia. Kokonaisuudessaan pimennys kestää yli viisi tuntia.

Täydellinen pimennys alkaa kello 6.41 Kuun kuljettua kokonaan maan täysvarjoon. Täydellisen pimennyksen syvin hetki koetaan kello 7.12. Täydellinen pimennys päättyy kello 7.43 kun kuu lipuu jälleen maan puolivarjoon ja lopulta sieltä pois. Koko pimennys on ohi kello 9.48.

Pimennyksen eteneminen Oulun horisontissa. Kuvan taivaan liukuväri kuvastaa taivaan vaalenemista pimennyksen edetessä. KUVA: Ursa / Veikko Mäkelä

Kuunpimennys on verkkainen tapahtuma, jossa ei tapahdu nopeita muutoksia. Sitä voi seurata yhtä hyvin paljain silmin, kiikarilla kuin kaukoputkellakin. Toisin kuin auringonpimennyksen tapauksessa, kuunpimennyksen seuraaminen on aivan yhtä turvallista kuin minkä tahansa kuutamon katselu.

Pimennyksen vaiheiden näkyminen Suomessa. Pohjoisessa nähdään koko kuunpimennys, mutta loppuosan puolivarjovaihe ei näy eteläisessä eikä itäisessä Suomessa. KUVA: Ursa / Veikko Mäkelä

Kuunpimennykset tapahtuvat aina täydenkuun aikaan, kun kuu on maata kiertävällä radallaan vastakkaisella puolella maapalloa kuin aurinko.



Hiukan soikealla radalla liikkuva kuu on lähinnä maata illalla 21. tammikuuta, minkä lisäksi superkuun hieman lyhyempi etäisyys maahan vaikuttaa pimennyksen kestoon toisaalta lyhentävästi, sillä kuu liikkuu radallaan tällöin hiukan nopeammin. Toisaalta maan täysvarjo on tällä etäisyydellä hiukan suurempi, mikä pidentää täydellisen pimennyksen kestoa.

Erilaisia kuunpimennyksiä nähdään maapallolla 2–4 kertaa vuodessa, mutta täydelliset pimennykset ovat harvinaisempia. Kaikki näistä eivät näy Suomessa. Seuraava täydellinen kuunpimennys voidaan nähdä Suomessa 2025.