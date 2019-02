Kuorma-autoa väistänyt henkilöauto törmäsi puuhun Reisjärvellä

Kyseinen Sievintie on ala-arvoisessa kunnossa joka talvi. Tie on hengenvaarallinen autoilijoille, että myös tietä käyttäville jalankulkjoille. Muutama viikko sitten lähes samassa kohtaa rekka töytäisi lastenrattaita työntänyttä jalankulkijaa. On vain ajan kysymys kun sattuu todella pahasti. Ratkaisu on kevyenliikenteenväylän jatkaminen Sievin suuntaan.