Kuonapadan puhkeaminen aiheutti suuren palohälytyksen SSAB:n Raahen tehtaille – sula kuona valui hallitusti turvalliselle alueelle

Teräsyhtiö SSAB:n Raahen terästehtaalla puhkesi tiistaina alkuillasta sulaa kuonaa sisältävä pata ja valutti kuona-ainesta ulos.

Tapahtuma aiheutti suureksi luokitellun palohälytyksen, ja tehdasalueelle kiirehti lukuisia Jokilaaksojen pelastuslaitoksen yksiköitä.

Tilanteesta selvittiin lopulta lievin seurauksin.

– Kuonapadoille on tehty meillä säilytysalue, joka on suunniteltu niin, että sula aines ohjautuu turvalliselle alueelle. Näin tapahtui nyt ja kuona on viilennetty ja kerätään pois, kertoo Raahen tehtaanjohtaja Jarkko Matkala Kalevalle.

Henkilövahinkoja ei tullut, eikä tehtaiden tuotanto Matkalan mukaan häiriinny.

Kuonapata on teräksinen iso astia, jossa on Matkalan arvion mukaan ollut puhkeamisen tapahtuessa konvertterikuonaa, jonka lämpötila on useita satoja asteita.

– Todennäköisesti sekaan on päässyt sulaa terästä, jolloin padalle syntyy suunniteltua suurempi lämpökuorma ja se voi puhjeta. Sulan teräksen lämpötila on yli 1 500 astetta.

Matkalan mukaan puhkeamisen aiheuttanut tapahtumaketju ei vielä ole tiedossa, mutta se tullaan selvittämään.

– Siinä on pari mahdollista tapaa, jolla sulaa terästä voi sinne päästä ja ne tutkitaan ensimmäisenä.

Paikalle hälytettiin Jokilaaksojen palokuntien ohella myös tehtaan palokuntaa. Hälytys suuresta rakennuspalosta tehtiin kello 18.30 aikaan.