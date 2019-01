Kuningasravun kilohinta on 148 euroa – "Suun valtaa Jäämeri, raikas suolainen tuntuma"

Levin ravintola-anti on runsas ja monipuolinen. Sirkan kylältä löytyy tuttuja kylttejä ja ketjuja. On sushit, pihvit, burgerit, pitsat ja pastat, mutta joukossa on myös lappilaiseen ja arktiseen ruokaa erikoistuneita ravintoloita.

Jouni Laitila kannattelee elävää, noin 4 kilon painoista kuningasrapua. Ravusta käytetään kaikki muut osat paitsi pyöreä keskiruumis. KUVA: Elina Ursin

Norjan kuningasravun sekä arktisten kalojen ja äyriäisten ympärille perustettu King Crab House -ravintola on ainoa laatuaan Suomessa ja koko Skandinaviassa. Jäämeren antimien lisäksi paikallisuus maistuu liha- ja kasvisruokavaihtoehdoissa lappilaisella tvistillä.

King Crab House on toiminut Levin kylän sydämessä vuodesta 2012. Ravintolan perustivat Håkon ja Toini Karlsen Repvågin kylästä Norjasta, missä pariskunta pyöritti ravintolaa ja hotellia yli 20 vuotta. Nykyään Karlsenit ovat keskittyneet kuningasravun tukkukauppaan.

Osa kuningasravuista saapuu Leville elävinä, osa raakapakasteina. Ravintolasalissa voikin tutustua lähemmin akvaariossa uiskenteleviin jättirapuihin. Keittiön kahdessa vesisäiliössä on lisää saksiniekkoja. Ravintolatoiminnan lisäksi King Crab House myy Karlsenien kuningasrapuja eteenpäin muille suomalaisille ravintoloille.

King Crab House on tuttu paikka muutaman vuoden takaa. Silloin pöytäseurue oli uuden edessä ja tuttavuutta harvinaiseen herkkuun otettiin varovaisesti tunnustellen kuningasrapukeitolla.

Koska uteliaisuus on kasvanut edelliskerrasta, toive on alusta loppuun syödä kuningasrapua.

Keittiöpäällikkö Jouni Laitila suosittelee alkuruuaksi läpileik­kausta ravintolan arktisesta annista ja pääruuaksi kuningasrapua.

– Haluamme tarjoja asiakkaillemme elämyksiä. Teemme ruokaa arktisista raaka-aineista, emmekä halua lokeroida itseämme bistroksi tai fine dining -ravintolaksi.

Alkuruoka on selkeä kokonaisuus ja se on aseteltu mutkattomasti valkoiselle lautaselle.

Kevyesti suolattu lohipastrami on pyöritelty pippurissa ja lopuksi paahdettu. Pippuri taittaa mukavasti lohen rasvaista makua.

Pohjoisella Jäämerellä elävän villakuoreen mäti on uusi tuttavuus. Moussena tarjoillun kalan mäti maistuu ruisnäkkärin kera.

Lohipastrami, villakuoreen mätimousse, kuningasrapukroketti ja lisukkeet. löytyvät alkuruokalautaselta. KUVA: Elina Ursin

Kuningasrapua alkuruuassa edustaa rapsakka kroketti. Lisukkeena annoksessa on limemajoneesia, yrttejä sekä pikkelöityjä vihanneksia. Leipänä on itse tehty kuohkea foccacio. Ruokajuomaksi sopii puolikuiva valkoviini, mutta yhtä hyvin vesi tai olut.

Kuningasravun saksia ja jalkoja tarjoillaan hieman makeassa, chilillä, inkiväärillä, sitruunaruoholla, limelehdillä ja valkosipulilla maustetussa kookosliemessä. Koristeena on korianteria.

Lisukkeena on uunissa paahdettuja ja lohkottuja puikuloita sitruunamajoneesin kera. Vaihtoehtoisesti annoksen saa ranskalaisilla tai vihreällä salaatilla.

Sakset ja jalat on leikattu keit­tiössä auki, mikä helpottaa sorminäpertelyä, mutta sitäkään ei voi välttää. Lusikka on apuvälineenä tarpeellinen. Se on tarkoitettu saksien ja jalkojen kaapimiseen.

Suun valtaa Jäämeri, raikas suolainen tuntuma. Kookosliemi tasoittaa mukavasti kuningasravun lihan luontaista meren makua, mutta ei ammu yli.

Annoksen kruunaa sikarin muotoinen, täyttä tavaraa oleva jalkaosa.

Pääruuan puolikymmentä raajaa riittää oikein mainiosti yhdelle. Suomalaisiin rapuihin verrattuna syötävää lihaa on runsaasti selättämään nälän.

Aasialaiset turistiryhmät tilaavat Laitilan mukaan mielellään kokonaisia kuningasrapuja. Yhdestä kolmen kilon ravusta riittää mainiosti neljälle. Elävän kuningasravun kilohinta on 148 euroa.

Juttu on julkaistu Kalevan Helmi-liitteessä 21.11.2018.