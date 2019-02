Kun jossain päin Suomea kone uppoaa pahasti, soitetaan paikalle Arto Vuorijärvi ja supertehokas vinssi – "Ei se jänkkään uponnut kone sieltä itsekseen nouse"

– Ei se metsäojaan, järveen tai jänkkään uponnut kone sieltä itsekseen nouse, vaan suunta on se toinen. Kun kone on upoksissa, niin silloin on aina kiire, sanoo kauhavalainen vinssimies Arto Vuorijärvi.

Lähes kaikki suomalaiset konemiehet tietävät Vuorijärven ja hänen supertehokkaan vinssinsä. Suomen tunnetuin vinssimies onkin tavoitettavissa vuoden jokaisena päivänä, kaikkina vuorokaudenaikoina.

Poikkeuksetta uponnutta konetta on yritetty eri keinoin pari päivää saada ylös omin ja oman kylän voimin.

– Sen jälkeen soitetaan minulle ja kysytään, että kuinka nopeasti olisin paikalla, jos heti lähtisin.