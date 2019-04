Kuhmon Leväniemen alueelle on levinnyt tummaa pölyä, aineen alkuperästä ei ole tietoa

Kuhmon Leväniemen alueelle levisi viime viikon kovien tuulien aikana tummaa pölyä. Kainuun ely-keskuksen mukaan pölyä levisi laajalle alueelle Ontojärven etelärannalle. Tumma pöly alkoi näkyä hangen päällä loppuviikosta.

Kainuun ely-keskuksessa on tutkittu pölyn rakennetta. Mikroskoopilla tehdyn tarkastelun perusteella Leväniemestä kerätty pöly on kiviainespohjaista, joko hienojakoista kivipölyä tai hyvin hienojakoista hiekkaa. Pölyssä on mukana myös eloperäistä luonnonkariketta.

Tällä hetkellä ei ole myöskään tarkempaa tietoa siitä, mistä tumma pöly on kulkeutunut Leväniemen alueelle.