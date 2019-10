Kova työ puutarha-alalla palkittiin – oulaistelainen Heidi Hannus on Pohjois-Pohjanmaan vuoden yksinyrittäjä

Piha- ja vihersuunnittelija Heidi Hannus on Vuoden yksinyrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla.

Tunnustus yrittäjyydestä annettiin hänelle tänään Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien sääntömääräisessä vuosikokouksessa Oulussa.

– Tuntuu ihan mielettömän hienolta. Työvoitto. Koen, että tämä on palkinto, joka liittyy minun yrittäjyyteeni, jonka eteen olen tehnyt kovaa työtä vuosien ajan, Hannus sanoo kiitollisena.

Oulaisissa asuva yrittäjä aloitti pihasuunnitteluiden tekemisen vuosituhannen vaihteen tienoilla. Haapavedeltä puutarhuriksi valmistunut Hannus teki töitä aluksi verokortilla, kunnes perusti oman yrityksen. Nyt yrittäjyyttä on takana jo miltei kaksi vuosikymmentä. Tuona aikana hän on kasvattanut yritystoimintaansa niin, että paikallisuus on vaihtunut kansainväliseksi uraksi. Seuraavaksi tavoitteena on laajentaa yritystoimintaa osakeyhtiöön, joka alkaa tuoda arvotaidetta puutarhoihin.

Viimemmäksi Hannus on palkittu Moskovassa pidetyissä kansainvälisissä kilpailuissa tänä vuonna.

Maakunnallisen yksinyrittäjäpalkinnon myöntäneet Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonen ja Oulun talousalueen käsi- ja pienteollisuussäätiön asiamies Jorma Ketola arvostavat Hannusta myös siinä, että hän on yhdistänyt tuloksekkaan työn sekä perhe-elämän.

– Yrittäjyys ei ole ollut este perheen perustamiselle ja kova työ on tuottanut hyvää tulosta ja palkintoja ulkomailla jo nyt, he sanovat.

Hannus puolestaan haluaa pysyä ajanhermolla ja saada jatkuvasti lisäoppia alasta. Hän opiskelee yrittäjyyden ohella Rakennetun ympäristön hortonomiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuosikokouksessa palkittiin myös Vuoden puheenjohtaja. Hän on Sanna Salo Raahen Yrittäjistä.