Rovaniemeläisen Saara-Maria Karlström-Rantalan pitkäaikaisena haaveena on ollut toteuttaa eri alakulttuureja yhdistävä tapahtuma. Oulussa maaliskuussa järjestettävä Alternative expo on juuri tällainen, ja sen ohjelmassa on muun muassa elävää musiikkia, työpajoja ja paneelikeskustelua. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen