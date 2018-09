Koulu on yhteisölle tärkeä – Iin Olhavan koulua juhlimassa lähes koko kylä

Iin Olhavan koulun 125-vuotisjuhla tuntuu olevan todella koko kylän tapahtua. Koulun vanhempainyhdistyksen sihteerin Päivi Moisalan mukaan juhla on koonnut lauantaina paikalle entisiä oppilaita, oppilaiden vanhempia, oppilaita ja muita koulusta Olhavan kylästä kiinnostuneita.

– Koulu on todella tärkeä meidän yhteisölle. Jos koulun lopettaminen olisi todellisuutta, se olisi kuolinisku kylälle. On ihanaa, että koulu on säilynyt, Moisala luonnehtii.

Juhlapuheessaan Olhavan seudun koulujen historiaa valottanut Heikki Lahdenperä puolestaan muistuttaa, että ilman 125-vuotiasta kansakoulua, nykyistä peruskoulua Olhavan kylä olisi olennaisesti köyhempi.

Nykyisessä ajassa, jossa rahapula on pannut karsimaan kaikkea, saattavat kunnanisät ja -äidit Lahdenperän mukaan sanoa jonakin päivänä, että tuokin 125-vuotias joutaa pois.

– Säästetään ja kuljetetaan kaikki oppilaat kuntakeskukseen. Toivottavasti sellaista päivää ei tule koskaan, Lahdenperä sanoo.

Olhavan koulu on perustettaessa ollut toinen kansakoulun Iin kunnassa ja on nyt Iin kunnan pisimpään samalla paikalla yhtäjaksoisesti toiminut koulu.

Alkuperäinen vuodelta 1894 peräisin oleva koulurakennus toimii yhä nykyisen koulun pihapiirissä kunnallisena 12-lapsisena ryhmäperhepäiväkotina Tenavatupa-nimellä.

Olhavan seudulla on toiminut myös Yli-Olhavan, Lapinrannan, Kainuan, Konttilan ja Vuosiojan koulut. Nyt alueella on jäljellä vain Olhavan koulu.