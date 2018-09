Koukkuvesikirppujen massaesiintymä sotkenut verkkoja Hailuodon merialueella – sinilevähavaintoja tehty Pohjois-Pohjanmaalla

Hailuodon ulkomerialueella koukkuvesikirppujen massaesiintymä on sotkenut verkkoja elo-syyskuun vaihteessa. Lämpimän kesän johdosta tämä vieraslaji on runsastunut massaesiintymäksi, joka on ensimmäinen laatuaan näin pohjoisessa, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus.



Aikaisemmin koukkuvesikirppua on esiintynyt Hailuodon korkeudella yksittäin.



Koukkuvesikirppu on isokokoinen planktonäyriäinen, joka likaa verkkoja takertuessaan pyydyksiin. Tätä murtovesilajia tavataan vain lämpimän veden aikaan loppukesällä ja syksyllä.

Syyskuun ensimmäisellä viikolla sinilevähavaintoja on tehty ajankohtaan nähden keskimääräistä enemmän. Tällä viikolla on havaittu hieman sinilevää Pudasjärven Pintamojärven Pintamossa, Yli-Kitkan Isohiedanlahdella ja Reisjärven Salmensuun uimarannalla. Haapaveden Iso Vatjusjärvellä on runsaasti sinilevää. Lisäksi ely-keskukseen leväilmoituksia on tullut Kuusamon Torankijärvestä ja Kuusamojärven Haaposelän Rantasalmesta.



Perämeren rannikon vakiohavaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevää koko kesänä, mutta kansalaiset ovat tallentaneet heinäkuun puolivälissä kansalaiset Järviwikiin havaintoja sinilevästä Oulun, Iin ja Raahen edustalta. Syyskuun alussa Iin Nybyn edustalla on havaittu hieman levää.

Pohjois-Pohjanmaalla kesä-elokuun sinilevätilanne oli hellekesästä huolimatta keskimääräistä parempi. Seurantakohteissa leväesiintymiä olikorkeintaan kolmella peräkkäisellä viikolla, pitkäkestoisia leväesiintymiä ei ollut.