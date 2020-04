Kotihälytysten määrä on kasvanut 20 prosentilla koronakriisin aikana – yksinäisyys ja turvattomuus ovat lisääntyneet

Koronakriisi on aiheuttanut kotihälytyksiin 20 prosentin kasvun. Asia käy ilmi Pohjois-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan tiedotteesta.

Valmiustoimikunnan mukaan päihteiden käyttö ja sosiaaliset ongelmat kasvavat tilanteen jatkuessa, mikä näkyy kotihälytysten määrän kasvuna.

Lisäksi mielenterveyskuntoutujien, vammaisten henkilöiden ja lastensuojelun asiakkaiden tilanne herättää huolta. Yksinäisyys ja turvattomuus ovat lisääntyneet yksin asuvien ja ikääntyneiden keskuudessa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella sosiaalipalvelut toimivat pääosin normaalisti ja niiden tarve on selkeästi lisääntynyt. Lisäksi suojavarusteista on ollut osassa toimintayksiköitä ja paikoitellen pulaa.

Valmiustoimikunnan mukaan sosiaalitoimessa ja koulutoimessa on huolta myös niistä koululaisista, jotka eivät syystä tai toisesta osallistu etäopetukseen. Opetus toteutetaan parhaillaan etäopetuksena.

– Haasteina on, miten voidaan kouluväen, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöiden yhteistyöllä löytää ja auttaa oppilaita, joihin on vaikea saada yhteyttä. Huomiota on kiinnitettävä oppimisen eriarvoistumiseen ja riskiryhmiin kuuluvien erityislasten tilanteeseen, valmiustoimikunnan tiedotteessa todetaan.

Sen lisäksi, että koulut ovat siirtyneet etäopetukseen, fyysisiä kirjastopalveluja ei tarjota, etsivää nuorisotyötä, nuorten työpajatoimintaa ja harrastustoimintaa tehdään etäyhteyksien kautta, liikuntapaikat ovat pääosin suljettu ja seurojen harjoitukset ja kilpailutoiminta on peruttu.

Rajoitustoimet jatkuvat ainakin 13. toukokuuta saakka, mutta niitä varaudutaan jatkamaan pitempään, ehkä lukuvuoden loppuun.

– Myönteistä on, että etäopetuksen järjestämisessä kehitytään kokemuksien karttuessa.

Valmiustoimikunnan mukaan tartuntojen leviämisen estäminen on edelleen tärkeää ja jokaisen ihmisen tulee välttää lähikontaktia sekä noudattaa ohjeita.

– Se, minkä voit tehdä kotona - tee kotona.

Valmiustoimikunnan mukaan tähän mennessä on Suomessa onnistuttu erinomaisesti taudin leviämisen torjunnassa ja yhteisöllisyys on näyttänyt voiman kriisissä.