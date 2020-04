Koronatartuntojen määrä pysyi lähes ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa – varmennettujen tautitapausten määrä nousi Länsi-Pohjassa 108 tartuntaan

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueella koronavirustartuntojen määrä on säilynyt ennallaan verrattuna maanantaihin. Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on todettu 122 ja Lapissa 68.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä varmennettujen tautitapausten määrä nousi 108 tartuntaan sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon alueella 56 tartuntaan.

OYSin erityisvastuualueella kuolleiden määrä nousi viidestä seitsemään.

Koko maassa koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin on raportoitu kuolleen yhteensä 199 ihmistä. Tautitapauksia on todettu testeillä 4 740 tartuntaa. Koronavirustestejä on suoritettu noin 85 800.