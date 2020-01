Kolsankosken riippusilta romahti Urho Kekkosen kansallispuistossa lumen painosta – uuden sillan rakentaminen aloitetaan tänä vuonna

Silta romahti lumen painosta. KUVA: Lapin rajavartiolaitos

Kolsankosken noin 40 metriä pitkä riippusilta on romahtanut Urho Kekkosen kansallispuistossa. Sillan romahtaminen havaittiin eilen maanantaina. Romahtamisen taustalla on kertyneen lumen paino.

Riippusilta ylittää Nuorttjoen kansallispuiston itäosassa Savukoskella. Sillan romahtamisen havaitsi Lapin rajavartiolaitoksen partio. Sillan romahtaminen ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Metsähallituksen mukaan silta on syrjäisessä osassa kansallispuistoa, eikä sitä juuri käytetä talvella. Sillalle annettiin käyttörajoitus vuonna 2017 tehdyn tarkastuksen jälkeen ja tuolloin todettiin, että silta on uusittava viiden vuoden kuluessa.

Metsähallituksen Luontopalvelut vie sillan päihin ja muualle lähimaastoon sekä ympäristön autio- ja varaustupiin tiedon sillan romahtamisesta mahdollisimman pian.

Metsähallitus muistuttaa, ettei romahtanutta siltaa pitkin saa yrittää kulkea. Lisäksi Nuorttijoen ylittäminen jäätä pitkin ei ole turvallista, sillä virtaus saattaa heikentää jääkantta.

Paikalle tulevan uuden sillan rakentaminen alkaa tänä vuonna. Silta rakennetaan eduskunnan vuoden 2018 joulukuussa myöntämällä 300 000 euron lisämäärärahalla.

Uuden sillan suunnitelmat on tehty vuoden 2019 aikana.

Tällä hetkellä Luontopalveluilla on romahtaneen Nuorttin sillan lisäksi 32 riippusiltaa, joista Torisenon silta Enontekiöllä on käyttökiellossa. Silloista 17 on Lapissa.