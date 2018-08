Kolme loukkaantui henkilöauton ja pakettiauton nokkakolarissa Raahen Vihannissa

tilanne oli jo ohi. Autot oli suurinpiirtein romutuskunnossa.

Mennyt vähän villiksi tälläkin tiellä aika ajoin autoilu. Jotkut

ei näytä piittaavan mitään säännöistä, nopeuksista ja ohituksista.

Turha laittaa poliisitunnuksin autoa valvomaan, he osaa silloin ajaa

kuin "PYHÄKOULUPOJAT" ainoa malli saada pahimpia kiinni, on piilovalvonta,

ajoneuvoilla jotka ei erotu päällepäin. Nytkin kuollut monia näillä seutuvilla

liikenteessä ihan viimepäivinä. Kun muutamia saataisiin kiinni, tieto leviää ettei niin

otollista olisi hyvällä tiellä niin kaahottaa. Kyllä se ajokortin peruuttaminen on sellaista,

että tieto leviää, jopa tuskaisesti monille, panee miettimään sitten, että kannattaako

turhia riskejä ottaa liikenteessä. Näyttäisi, että uusimpien autojen ajajat vähemmän välittää

tieliikennesäännöistä, jotka vähän hintavampia. Keltainen ohituskielto viiva heille monille ei

paina mitään, samoin nopeusrajoitusalueet. BMW näyttäisi ihan merkkinä olevan pahinta, joka

ilmestyy taakse, ja uudempi, kohta menee menojaan, oli mitä tahansa kieltoa ohituksiin.

Moottoripyörät myös osa viis veisaa säännöistä, he kuitenkin niin kaposia että sopii siihen

kolmanneksi rinnakkain. Kun ajetaan 100 km/h silloin mene kilometrillä 36 sekuntia,

kun nopeus 90 km/h silloin menee kilometrillä 40 sekuntia, ero kilometrille 4 sekuntia.

Jos matka vaikkapa 30 km noilla eroilla menee 2 minuuttia kauemmin alhaisemmalla nopeudella.

Että kannattiko, voi perästä pohtia, kun peltiä läjässä, ja vammoja tullut, jopa henkikultakin

saanut osansa. Väli edellä ajavaan on erittäin tärkeä, ennäisi edes jotain tehdä kun yllättävää edessä tiellä.

Matkaero noin kuin suhteessa, se muutama minuutti enemmän useimmin ei paina mitään, jos turvallisempi matka.