Kokenut karhunmetsästäjä ampui rauhoitetun karhun Kuusamossa – Sai ehdollista vankeutta ja menettää aseensa valtiolle

Jos on kokenut niin kyllä 20kg karhu on helposti tunnistettavissa pennuksi.... Sehän on niin pieni että melkeen paljain käsin nitistää. Sinänsä on hyvä että karhukanta pidetään kurissa. Kevätmetsästys pitäisi sallia uudelleen. Se oli yksi hienoimmista metsästysmuodoista liikkua keväthangilla kuulaassa kevät yössä... Oi niitä aikoja. Saalis ei ollut tärkein vaan se että oli hyvä motiivi lähteä hangille ja myös jännitys mahdollisesta karhun kohtaamisesta. Monta hienoa kevät hetkeä tuli metsässä vietettyä karhua tavoitellen.