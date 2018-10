Koirankarvasta neulotut lapaset ja sukat lämmittävät – lemmikin karvanlähdön voi käyttää hyväksi

Koirankarvasta tehdyt sukat ovat hirvenmetsästäjien suosiossa, sillä ne eivät hiosta saappaissa, vaikka ovatkin erittäin lämpimät. Koirankarvalangalla kerrotaan olevan jopa reumaattisia särkyjä lievittäviä terapeuttisia ominaisuuksia.

Raahelainen koirankasvattaja Riitta Tuomaala on yhdessä raahelaisen Anni Mathlinin kanssa käyttänyt yli kymmenen vuotta koirakarvoja kaikenlaisissa käsitöissä.

Noin 15:n kennel Snowmistin kasvattaman samojedinkoiran karvat on kerätty talteen karvanlähtöaikoina. Karvat on toimitettu merijärveläiseen kehräämöön, jossa ne on tehty langoiksi.

– Samojedinkoiran karva on yksi parhaista. Karva on onttoa sisältä, joten se pitää lämmintä hyvin, Tuomaala toteaa.

Hän kertoo, että myös esimerkiksi newfoundlandinkoiran, siperianhuskyn ja eurasierin karvoja on käytetty langan valmistukseen.

Kehräämössä lanka valmistetaan niin, että kolmasosa on koirankarvaa ja kaksi kolmasosaa käsittelemätöntä suomenlampaan villaa. Sekoitus tekee langasta kestävämpää. Se on kuitenkin paljon pehmeämpää kuin pelkkä villalanka.

– Koiran pohjavillasta tehty lanka on angoramaista ja pehmeää, Tuomaala kertoo.

Mathlin kertoo, että hirvenmetsästäjät ovat hankkineet koirankarvalangasta neulottuja sukkia, sillä ne eivät hiosta. Lisäksi pilkkijät ovat hoksanneet, etteivät koirankarvakynsikkäät tunnu kosteilta, vaikka olisivatkin kastuneet.

– Monet ikäihmiset ovat sanoneet, että jalkojen säryt ovat hävinneet, kun koirankarvasukkia on pitänyt yön aikana, Mathlin sanoo.

Hän on punninnut, että koirakarvoja viedään vuosittain kehrättäväksi reilut kuusi kiloa. Kun siihen lisätään kaksi kolmasosaa lampaanvillaa, lankoja saadaan vuosittain 18 kiloa.

Pesun jälkeen eläimen haju häviää

Kehräämöstä tulleissa langoissa on lampaan ja koiran hajua. Mathlin ensin neuloo langasta sukat tai lapaset ja pesee ne sen jälkeen. Pesun jälkeen haju häviää.

– Toiset saattavat pestä langat ensin. Minusta on helpompi kutoa, kun langassa on lampaan rasvaa.

Valmis neule näyttää lähes angoralta ja paranee vain käytössä ja pesujen jälkeen. Koirankarva nousee enemmän esiin sen pinnasta.

Riitta Tuomaala ei ole kuullut, että koiranlankatuotteet olisivat aiheuttaneet allergisia reaktioita. Langassa kun ei ole pesun jälkeen enää eläimen hilsettä, joka voi aiheuttaa allergiaa.

Naiset ovat myyneet koiranlankatuotteita pienimuotoisesti, kysyntää on tullut viidakkorummun kautta.

Samojedinkoirista saatava lanka on valkoista, mutta mustan lampaanvillan kanssa sekoitetaan myös harmaata lankaa.

– Etelä-Suomessa on ollut kursseja, joilla lankaa värjätään kasveilla esimerkiksi lupiineilla. Eri sävyt ovat mahdollisia, Tuomaala toteaa.