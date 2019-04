Kodinkoneliikkeeseen murtauduttiin Ylitorniolla lauantaiyönä – Poliisi julkaisi tekijöiden tuntomerkit ja pyytää vihjeitä

Ylitornion keskustassa sijaitsevaan kodinkonemyymälään murtauduttiin lauantain vastaisena yönä. Asiasta tiedottaneen poliisin mukaan murto tapahtui aamuyöllä kello kahden aikaan.

Liikkeeseen päästiin sisälle ikkunanlasi rikkomalla. Liikkeestä anastettiin Playstation-pelikonsoleita, älypuhelimia ja kassalipas.



Tekijät tallentuivat liikkeen valvontakameroihin. Poliisin mukaan kamerakuvassa näkyy kaksi henkilöä kävelemässä, ja heidän perässään ajaa vaalea viistoperäinen henkilöauto.

Poliisin kuvauksen mukaan toinen tekijöistä on hoikka ja nuoren näköinen, ja hänellä on melkein harteille asti ylettyvät tummat hiukset. Yllään hänellä on musta lippalakki, punainen Adidaksen verkkatakki valkoisilla raidoilla ja mustat housut.

Toinen epäilty tekijä on myös hoikka ja nuoren näköinen. Hänellä on yllään musta pipo, musta Adidaksen huppari, jossa edessä valkoinen Adidas Originals -logo, sekä punertavat housut ja sinertävät lenkkarit.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista numeroon 029 5466 156 tai meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.