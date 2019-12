Kissa jäi rumpuputkeen kiipeliin Nivalassa – palokunnan ongelmanratkaisukyky tuotti jälleen tulosta

Voi olla kyydinantajana ollut kettukin, kun ei ole ollut lunta, ketut ovat pyörineet talojen pihoissa kovasti. Meillä tässä on sikäli hauska tilanne, että tässä on ympäristön maatiloilla pari sellaista varmaan 5-7 kiloista kissanronttia, jotka tuppaavat ajamaan kettuja takaa :-} Pari kertaa nähnyt, kun kettu on saanut aikamoista pöllyytystä, kun on kehdannut tulla liian lähelle. Toinen niistä on oikein perinteinen maatiainen ja kova tekemään tuttavuutta, ihan tiukkaa lihasta, ja sillä toisella on kokoa kuin norjalaisella metsäkissalla.