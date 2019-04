Kirkkovaltuusto hyväksyi suunnitelmat Ylivieskan uudesta kirkosta – Kirkkohallituksen yliarkkitehdilta kehut hyvästä työstä ja kohtuullisuudesta

Kyllä arkkitehti on ihan rannussuunnittelun ammattilainen. Nykyaikaisilla työkaluilla lujuuslaskelmiin ei tarvita enää laskutikkuinsinööriä. Itseasiassa Arkkitehtien suunnittelemissa taloissa on viimeisen kahden vuosisadan ajalta älyttömän paljon vähemmän ongelmia kuin rakennusinsinöörien. Sorry liika yleistäminen, mutta jotain on jossainkohtaa 60-luvulla lähtenyt pieleen.