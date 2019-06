Kiinteistöliitto esittää Airbnb-majoittujien määrän rajoittamista huoneistoissa vuoden aikana – valvonta tehtäisiin sähköisen järjestelmän avulla

Kiinteistöliitto esittää, että lyhytaikaiseen vuokraukseen ja majoitustoimintaan liittyvät ongelmat ratkaistaisiin muuttamalla asunto-osakeyhtiölakia. Esityksessä ehdotetaan, että käyttötarkoitukseltaan asunnoksi määritellyssä huoneistossa sallittaisiin vuoden aikana vain rajattu määrä käyttäjätahoja, eikä määrää saisi ylittää vuoden aikana.

– Jos määrä ylitettäisiin, kyse olisi käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä asunnoksi määritellyssä huoneistossa. Tähän taloyhtiöllä olisi mahdollisuus puuttua ottamalla huoneisto taloyhtiön hallintaan, sanoo Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen Kiinteistöliiton tiedotteessa.

Lakimuutoksen myötä osakkaan täytyisi tehdä ilmoitus vuokralaisista ja majoittujista taloyhtiölle. Kiinteistöliitto esittää valvonnan keinoksi, että osakas tekisi ilmoituksen esimerkiksi sähköisen järjestelmän avulla.

Lyhytaikainen majoitustoiminta, airbnb-tyyppinen majoitus on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Tilastotietoa ja tarkkoja määriä vuokraustoiminnan laajuudesta ei Kiinteistöliiton mukaan ole saatavilla, mutta ilmiö näkyy muun muassa liiton neuvonnassa.

– Raja sen suhteen, mikä on lyhytaikaista asuinhuoneiston vuokrausta ja sallittua majoitustoimintaa, on epäselvä. Epäselvää on myös, milloin majoitustoimintaa on pidettävä ammattimaisena, toteaa Hienonen.

Kiinteistöliitto toivoo, että asunto-osakeyhtiölain muutoksen lisäksi kaupunkien rakennusvalvonnat julkaisivat ohjeistusta siitä, minkälainen huoneiston käyttö ei ole rakennusluvan käyttötarkoituksen mukaista asumista.

Taloyhtiöille viranomaisen kanta toimii liiton mukaan perusteluna mahdolliselle yhtiöoikeudelliselle hallintaanottomenettelylle.

– Ennen kuin lainsäädäntö ja viranomaisen näkemys asiasta on selvillä, taloyhtiöiden ei kannata ottaa riskiä tuomioistuinkäsittelyn lopputuloksesta, sanoo Hienonen.

