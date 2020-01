Visit Rovaniemen mukaan useat kiinalaisryhmät ovat perumassa tai etsimässä uutta ajankohtaa matkalleen Suomeen. Ensimmäiset perumistapaukset tulivat tietoon jo perjantaina.

Koronavirus on johtamassa ensimmäisiin peruutuksiin kiinalaisryhmien Suomeen suuntautuvassa matkailussa. Kiina on kertonut keskeyttävänsä viruksen vuoksi ryhmämatkat.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen kertoo Lännen Medialle, että tällä hetkellä 5-10 kiinalaismatkailijoiden ryhmää on perumassa tai etsimässä uutta ajankohtaa matkalleen Lappiin. Kyse on arviolta sadoista kiinalaismatkailijoista.

– Meillä on tietoja yksittäisistä nuorisomatkailuun liittyvistä ryhmistä, jotka ovat jo perjantaina käynnistäneet perumiset, Kärkkäinen sanoo.

Kiina on vahvistanut 56 ihmisen kuolleen uuteen koronavirukseen, kertoo uutistoimisto Reuters. Yhteensä 1975 ihmistä on Kiinan valtiollisen median mukaan sairastunut virukseen. Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Monilla virukseen menehtyneillä on ollut taustallaan jokin perussairaus.

Peruutuksista aiheutuvia tappioita pyritään torjumaan siirtämällä varauksia eteenpäin esimerkiksi kesään. Viime vuonna kiinalaisturistien osuus Lapin matkailuista oli Visit Rovaniemen mukaan 55 000 yöpymisvuorokautta. Kärkkäinen kuvaa Kiinaa merkittäväksi tekijäksi alueen matkailussa.

– Muutamien ryhmien kanssa neuvotellaan siitä, että tulevatko he toisena kautena. Se saattaa antaa mahdollisuuden tehdä kauppaa jatkossakin siihen kauteen. Tässä asiassa voi olla positiivisiakin pilkahduksia, Kärkkäinen sanoo.

Visit Rovaniemi on Rovaniemen kaupungin ja paikallisten yrittäjien yhteisyritys. Koronavirus osui Lapin matkailun kannalta keskelle parasta kiinalaisturistien sesonkia. Finnairin mukaan peruutuksiin on vielä liian aikaista ottaa kantaa.

– Meillä on ryhmä- ja itsenäisiä matkustajia. Nyt on vielä vähän liian aikaista kommentoida. Olemme saaneet eilen tietoomme tämän päätöksen (ryhmämatkojen keskeyttämisestä). Seuraamme tilannetta ja katsomme, miten se kehittyy, sanoo johtaja Päivyt Tallqvist Finnairilta.

Hänen mukaansa Finnair on antanut matkustajilleen mahdollisuuden siirtää tai perua Kiinan lentoja. Toistaiseksi ei tiedetä, millä tavoin koronavirus vaikuttaa Finnairin matkustajamääriin.

– Emme pysty tällä hetkellä arvioimaan tai kommentoimaan, mitä vaikutuksia tällä on meihin, Tallqvist sanoo.

Koronavirus voi ainakin jossain tilanteissa tarttua ihmisestä toiseen, mutta vielä ei tiedetä, miten helposti tämä tapahtuu. Toistaiseksi ei myöskään tiedetä, kuinka kauan ennen oireiden alkua tai niiden alkamisen jälkeen potilas voi olla tartuttava. WHO ei suosittele rajoituksia matkustamiseen tai kansainväliseen kauppaan viruksen vuoksi.