Kiinalaiset toimittajat tivasivat matkailupomolta Pompeon ryöpytyksen jälkeen: "Onko Lapissa jo liikaa kiinalaisia matkailijoita?"

Ja paljonkos yksi jumbo kuluttikaan löpöä kun se lentää Kiinasta Suomeen? Ja paljonko tuli hiilidioksiditonneja + muuta otsonikerrosta tuhoavaa? Jostain syystä hallitusta ei kiinnosta nämä asiat, mutta bensaveroa ja muuta ON PAKKO KOROTTAA ilmastonmuutoksen nimissä, vaikka ne ovat kuin hyttysenpieru verrattuna matkailun saastuttamismääriin. Lentovero, ja ISO heti käyttöön. Matkailu on täysin turhaa. Ihmismuurahaisten on tarkoitus vain käydä töissä ja kuolla sitten pois, ei mitään huveja.