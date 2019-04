Kiihtynyt metso hyökkäilee kohti hiihtäjiä Posiolla – "Tarkkailtu ollaan toisiamme"

Soidinajan kiihdyttämä urosmetso on hyökkäillyt muutamia hiihtäjiä kohti Posiolla keskustan ja Kirintövaaran välisellä kuntoladulla.

Lintu on saanut jonkun kääntymään takaisin, toiselle se on antanut lisää vauhtia ja joku taas on kokenut kohtaamisen hienoksi elämykseksi.

Kunnan vapaa-aikasihteeri, kilpahiihtäjä Antti Häkämies sanoo metson majailevan ladunvarren laavulta vähän keskustan suuntaan.

– Itse en ole joutunut metson hyökkäyksen kohteeksi, mutta tarkkailtu ollaan toisiamme.

Urosmetso on lähes metrin pituinen ja nelisen kiloa painava mustanpuhuva lintu. Metsojen soidinaika on huhti-toukokuussa.