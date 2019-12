Kierrätetäänkö Siikajokivarressa iskulauseita? "Se lausehan on ilman muuta meidän, sitä on turha siikalatvasten omia"

Siikajoen Paavolassa, Ruokolahden lavan pihapiirissä on Siikajoen kunnan mainos, jossa sanotaan, että ”jos asuisit Siikajoella, olisit jo kotona.” Kalevan valpas lukija epäilee, että kyseessä on sloganeiden kierrätys.

Toimitukseen yhteyttä ottanut lukija epäilee, että aiemmin myös naapurikunnassa Siikalatvalla on käytetty vastaavaa.

Kierrätetäänkö Siikajokivarressa iskulauseita, Siikajoen kunnanjohtaja Pertti Severinkangas?

– Hyvä kysymys. Ei minun mielestäni kierrätetä. Se lausehan on ilman muuta meidän. Sitä on turha siikalatvasten omia tai muuksi väittää. Meidän mielestä asia on niin, että jos asuisit Siikajoella, olisit jo perillä. Siinä voisi myös olla, että jos asut Siikalatvalla, aja edelleen.

Siikajoki on myös laaja pitäjä, eli Paavolassa mainoslauseen lukeva kulkija voi hyvinkin olla vielä kaukana kotoa. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Karinkanta, jonne Paavolasta on matkaa helposti 40 kilometriä.

– Niin, mutta jos asuu Siikajoella, on jo kotona. Voihan sitä mennä toisenkin kotiin (naurua). Ja kotikunnassa kun ollaan, ollaan henkisesti kotona.

Kuinka hyvin tienvarsimarkkinointi ylipäätään toimii?

– Parempi olisi, jos saisimme isot ledimainokset, jotka näkyvät pimeässä ja talvella. Itsekin kun ajelee muualla, sitä saa eri paikkakunnista mielikuvia ajoi missä hyvänsä. Tarkoitus on havahduttaa, että ohi ajava alkaa miettiä, että mikähän tämä tällainen kunta on.

Tämä kyseinen mainos herätti huomion ja tukun jatkokysymyksiä, eli ei se ainakaan hukkaan mennyt, vai kuinka?

– Ihan mahtavaa. Kaikki muistaa takavuosien mainoksen, että ”paa, paa paa, paa Pastirol”. Ärsyttävä mainos, mutta kaikki sen muistaa.