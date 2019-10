Keskustan valtuustoryhmä on hajonnut Haapavedellä – neljä valtuutettua erosi ja perusti oman ryhmän

Keskustapuolueen valtuustoryhmä on hajonnut Haapavedellä. Neljä ryhmän valtuutettua on eronnut eilen. He ovat perustaneet oman valtuustoryhmän.

Keskustalla on ollut Haapaveden kaikkiaan 27 valtuustopaikasta 17. Tapahtuneen jälkeen paikkoja on 13.

Tämä tarkoittaa sitä, että keskustalla ei ole enää määräenemmistöä valtuustossa, joka viime kädessä päättää kaupungin tärkeistä asioista.

Ryhmästä eronneet valtuutetut ovat Pekka Hänninen, Leila Särkipaju, Sami Ritola ja Heikki Pitkälä. Hänninen toimii myös teknisen lautakunnan puheenjohtajana sekä varajäsenenä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Särkipaju on myös tarkastuslautakunnan puheenjohtaja sekä jäsenenä perusturvalautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa. Ritola on teknisen lautakunnan jäsen. Ptkälä toimii myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajana.

Nämä neljä valtuutettua ovat jättäneet kirjallisen eroilmoituksen sekä myös ilmoituksen perustamastaan uudesta valtuustoryhmästä.

Haapaveden kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina. Kello 18 alkavaa kokousta voi seurata netin välityksellä.

Juttua korjattu 12.10. kello 16.02. Haapavedellä on kaikkiaan 27 valtuustopaikkaa.