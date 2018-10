Moni nelikymppinen kokee olevansa elämän taitekohdassa: koulut on käyty, nousujohteinen ura on hanskassa, on löydetty elämänkumppani, ostettu asunto ja tehty lapsia.

Mutta mitä seuraavaksi? Onko tämä se tie, mitä olen halunnut?

Nuoruutta eletään nykyään pidempään ja perhe perustetaan myöhemmin. Onko myös ikäkriisi vaihtanut paikkaa, ja kipuillaanko elämänvalintoja nykyään enemmän nelikymppisenä kuin kolmekymppisenä?

Kerro meille, oletko potenut neljänkympin kriisiä? Miten se ilmeni? Millaiset asiat mietityttivät? Entä teitkö elämässäsi muutoksia? Millaisia?

Kerro kokemuksesi alla olevalla lomakkeella tai kommentoimalla tätä juttua.