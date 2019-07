Kempeleen vanhan pappilan purkuun tarvitaan luvat vielä museovirastolta ja vakuutusyhtiöltä – tontin tulevaisuudesta on esitetty ideoita

Kempeleen seurakunnan vastaava kirkkoherra kertoo, että tarvetta toimitiloille on esimerkiksi nuorisotyöllä.

Kempeleen palaneen pappilan purkutöiden aloittamisen kanssa odotetaan vielä vihreää valoa.

Kempeleen seurakunnan vastaava kirkkoherra Vesa Äärelä toteaa, että purkutöitä voidaan alkaa suunnitella, kunhan Museovirastolta on ensin saatu lupa.

– Luulen, että menee syksylle, että tässä päästään eteenpäin.

Äärelän mukaan vakuutusyhtiö arvioi vielä kiinteistön arvoa. Tämän jälkeen yhtiö neuvottelee vielä seurakunnan kanssa vakuusarvoista.

Museovirasto puolestaan vaatii pappilan kulttuurihistoriallisesti tärkeiden osien dokumentointia ennen sen purkamista.

Ajankohdista lupien ja arviointien saamiseen Äärelällä ei ole tarkkaa tietoa. Kunnalta on kuitenkin saatu jo purkulupa.

Kun sekä Museovirastolta että vakuutusyhtiöltä on saatu lupa purkutöihin, menee asia seuraavaksi käsittelyyn seurakunnan hallintoelimiin: ensin kirkkoneuvostoon ja sitten kirkkovaltuustoon.

Aikataulujen väljyys ei Äärelää haittaa, sillä verkkaisuudessa on puolensa.

– Toisaalta on hyvä, että asia etenee hitaasti. Ehdimme rauhassa miettiä ratkaisuja.

Ensi syksynä alkaa kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa muotoutua mahdollisia päätöksiä siitä, mitä purkutöiden jälkeen paikalle tulee.

Joitakin ajatuksia on jo esitetty siitä, mitä melkein viiden tuhannen neliönmetrin kokoiselle tontille voisi tehdä.

– Sehän on selvä, että tarvitsemme toimitilaa, olemme niiden osalta tällä hetkellä tiukilla. Esimerkiksi nuorisotyöllä meillä ei ole ollenkaan omia toimintatiloja ja tarvitsemme myös tilaa juhlakäyttöön.

– Yksi vaihtoehto mistä on keskusteltu, on, että siihen tulisi samanlainen pappila. Vaihtoehtoja on esitetty aina tämän ja sen väliltä, että ei rakenneta ollenkaan.

Muutaman vuoden sisäilmaongelmien vuoksi tyhjillään ollut pappila tuhoutui tulipalossa huhtikuussa.