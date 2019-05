Kemissä anastettiin kaksi mopoa, Torniossa vorot veivät tavaraa autosta

Poliisi kertoo, että Kemissä vorot veivät kaksi mopoa.

Toinen mopoista anastettiin 16. toukokuuta kello 01–07. Violetiksi maalattu mopo on merkiltään Derbi Senda. Sen rekisteritunnus on 20–KGS. Osoitteesta Purolankatu 4 anastetussa mopossa on paljon kromiosia.

Toinen mopoista vietiin osoitteesta Kaivokatu 6. Rikos tapahtui 16.–17.5. kello 20–09.30. Sky Team -merkkisen mopon rekisteritunnus on 24–JHU.

Torniossa Laivurinkadulla murtauduttiin henkilöautoon 14.–15.5. kello 18.00–05.00. Autoon murtauduttiin ikkuna rikkomalla. Ajoneuvosta anastettiin muun muassa retkeilyvarusteita, aurinkolasit, navigaattori ja koelautakamera.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista numeroon 0295 466 156 tai meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.