Kemin sellutehdas ei yksin kynnyskysymys hallitukseen osallistumisessa, Haavisto linjaa – SDP:n Skinnari: Suuria kiistoja tuskin luvassa

Suuria kiistoja on luvassa, jos hallitus nostaa heti kädet pystyyn työllisyyden noston suhteen. Kaikki metsäteollisuuden hankkeet on toteutettava, jos 75 %:n työllisyyteen oikeasti pyritään. Muuten mennään vuosien 2011-2015 Via Dolorosaa eli työttömyyden kasvun tietä.