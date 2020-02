Kemin koronavirusepäily oli muu virus

Yleensä tutkitaan ja sitten hutkitaan. Nyt hutkitaan pelkoa lietsovaa uutisointia ja sitten tutkitaan. Ensi vuonna tämä on laantunut kausi-influenssaksi tai vähäiseksi nuhaksi. Sikalenssussa pelkoa lietsoi THL mutta nyt pelkoa luo pelkästään media. THL ja hallitus suhtautuu asiaan rauhalisesti mutta media ei. Lisäksi osalla kansasta on täysi paniikki päällä asiasta, josta ei oikeasti tiedä yhtään mitään. Heille thl:n ja hallituksen rauhallisuus on hermoja repivää.