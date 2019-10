Kemiläinen Timo Sipola teki korukolikon Jerry Lee Lewisille – rocktähti lähetti kuvan itsestään riipuksen kanssa

Kemiläinen Timo Sipola on suunnitellut korukolikon sunnuntaina 29. syyskuuta 84 vuotta täyttäneelle Jerry Lee Lewisille.

Kolikossa on toisella puolella kasvokuvan ohella taiteilijan koko nimi ja syntymäaika, ja toisella puolella pianoa soittava Lewis, vuonna 1957 läpimurtokappaleen nimi Whole Lotta Shakin' Goin' On sekä teksti Rock & Roll Hall of Fame 1986.

Lisäksi kolikossa on molemmilla puolilla upotettuna aitoja korukiviä, Lewisin mitalissa sinisiä ja valkoisia timantteja sekä safiireja.

Pianisti ja laulaja Lewis tunnettiin aikoinaan aggressiivisesta soittotyylistään ja lavaesiintymisestä.

Jerry Lee Lewis on saanut korukolikon kaulaansa. KUVA: Judith Coghlan Lewis

Koko projekti lähti liikkeelle, kun Sipola tapasi Ruotsissa Lewisin siskon Linda Gail Lewisin, joka on myös tunnettu laulaja, lauluntekijä ja pianisti.

– Kysyin häneltä, miten veljesi suhtautuisi kolikon tekemiseen. Linda vastasi, että veli varmasti tykkäisi tällaisesta ideasta, Sipola kertoo.

Linda Lewisilta Sipola sai myös yhteystiedot taiteilijalle. Yhteyden Sipola sai Lewisiin Facebookin kautta. Sieltä kautta on tullut myös kuva, jossa Jerry Lee Lewisilla on ketjuun yhdistetty kolikko kaulassaan.

– Aivan mahtava, tyhjentävä olo, Sipola luonnehtii asian merkitystä.

Gemmologina ja suunnittelijana Sipola on suunnitellut koruja yksittäiskappaleina merkkihenkilöille. Korujen suunnittelu auttaa Sipolaa tuotteistamaan muistokolikoita, joita hän itse luonnehtii yksilöllisiksi muistoiksi. Upotukset on tehty aidoilla korukivillä.

Aiemmin Sipola on toteuttanut suunnittelemansa Suomi 100 vuotta -kolikkosarjan. Sipola on tehnyt koruja muun muassa kaikille Suomen presidenteille sekä muutamia vuosia sitten Tongan kruununprinssille, Tupouto'a 'Ulukalalalle.

Mitalin toisella puolella Jerry Lee Lewis pianon ääressä. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Musiikkipuolella ensimmäinen juhlamitali valmistui viime vuonna Remu Aaltosen 70-vuotisjuhlien kunniaksi. Tänä vuonna Lempilaulajalle Rosalie Hamlinille hän suunnitteli muistokolikon, joka valmistui edesmenneen taiteilijan syntymäpäivänä 21. heinäkuuta.

Nyt sarjassa oli vuorossa jo kolmas musiikkitähteä koskenut kolikko tai mitali.

– Tavoitteena tälle vuodelle on suunnitella mitalit 1980-luvun poptähdille. Työn alla on monta tunnettua henkilöä, mutta niitä en nyt vielä tässä vaiheessa halua nimetä. Ja enkelilaulusarjaa haluan mielelläni myös jatkaa, Sipola kertoo.