Kemiläinen Timo Sipola halusi kunnioittaa lempilaulajansa syntymäpäivää – neljän kuukauden urakan tuloksena syntyi kymmenen muistomitalia

Timo Sipolan valmistaman mitalin pinnassa ovat Hamlinin kasvot ja hänen parhaiten tunnetun kappaleensa Angel Babyn nimi. KUVA: Timo Sipola / Lukijan kuva

Sunnuntaina 21. heinäkuuta eräs kemiläisen Timo Sipolan lempilaulajista olisi viettänyt syntymäpäiviään.

Kyseessä on 60-lukulaisen Rosie and the Originals -yhtyeen edesmennyt laulaja Rosalie Hamlin, joka oli ensimmäinen Rock and Roll Hall of Fameen päässyt latinolaulaja. Hänen syntymäpäivänsä kunniaksi Sipola on valmistanut muistomitalin, joka valmistui heinäkuussa juuri ja juuri laulajan syntymäpäivää varten.

– Olisin ollut pettynyt itseeni, jos urakka ei olisi valmistunut Hamlinin syntymäpäiväksi.

Muun muassa John Lennon on kertonut Hamlinin olevan hänen suosikkilaulajansa.

– Olen aina rakastanut 50-luvun musiikkia, ja kun Rosalie Hamlin tuli sattumalta vastaan Youtubessa, sain ajatuksen muistomitalin tekemisestä, Sipola kertaa idean juuria.

Mitalin pinnassa ovat Hamlinin kasvot ja hänen parhaiten tunnetun kappaleensa Angel Babyn nimi. Mitalissa käytetyn kuvan Sipola sai Hamlinin lapsilta Deborahilta ja Joey Tafollalta, joka on itsekin muusikko. Sipola etsi Hamlinin lapset Facebookista ja otti heihin yhteyttä ehdottaakseen muistomitalin tekemistä.

10 mitalin valmistaminen vei kokonaiset neljä kuukautta. Matkassa oli mutkiakin: Sipola käytti ensimmäistä kertaa mitalin teossa mustavalkoista kuvaa, mikä oli aluksi vaikeaa.

Hamlinin lapsista Deborah asuu Oregonissa ja Joey Kaliforniassa. Viisi kymmenestä muistomitalista matkaa ensi viikolla Yhdysvaltoihin Hamlinin lapsille.

– Deborah ja Joey saavat molemmat yhdet mitalit. Ehkä loppujen kolmen avulla voisi kerätä rahaa vaikkapa hyväntekeväisyyteen, Sipola visioi.

Viisi mitaleista Sipola pitää Suomessa ja lahjoittaa esimerkiksi lapsilleen.