Kelohirsinen paritalo vaurioitui pahoin tulipalossa Iso-Syötteen huipulla – sammutustyöt jatkuvat pitkään

Iso-Syötteen huipulla sijaitseva kelohirsinen paritalo syttyi palamaan torstaina aamulla. Pelastuslaitoksen mukaan palo eteni talon kattorakenteissa.

Pelastuslaitos kertoi kello 11.39, että palo on edelleen käynnissä.

– Palo on erittäin haastava sammuttaa, sillä talossa on niin paljon erilaisia onteloita. Sammutustyö jatkuu hitaasti purkamalla rakennusta pala palalta, Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kerrotaan.

Palossa ei ole sattunut henkilövahinkoja.

– Savusukeltajat ovat tutkineet talon, eikä tässä vaiheessa ole syytä epäillä että sisällä on ihmisiä.

Vapaa-ajan käytössä olleeseen rakennukseen on kuitenkin tullut mittavat palo- ja vesivahingot. Talon on vieressä on muita rakennuksia, mutta tuli ei ole vaarassa levitä niihin.

Hälytys palosta tuli noin kello 7.45. Vajaat kolme tuntia myöhemmin sammutustyöt olivat yhä käynnissä.

Kohteessa on useita pelastuslaitoksen yksiköitä Pudasjärveltä, Taivalkoskelta, Kuusamosta ja Posiolta. Palon syttymisyystä ei ole tietoa.

Juttua päivitetty kello 11.41: lisätty tietoa sammutustöiden jatkumisesta.