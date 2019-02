Kellosepäksi opiskeleva Otto Peltola voitti kansainvälisen suunnittelukilpailun – Oulaisissa varttunut nuori mies haluaa jättää kädenjälkensä avaruuteen

Mikromekaniikkaa avaruuteen

Kilpailun nimi:

Walter Lange Watchmaking Excellence 2018. Kisa on nimetty edesmenneen yhtiön perustajan kunniaksi. Langelle nuorten kellovalmistajien koulutus ja kilpailu olivat sydämen asia.

Osallistujat:

Kahdeksan nuorta seitsemästä eri maasta.

Järjestäminen:

Kansainvälinen kilpailu, joka pidettiin nyt yhdeksännen kerran.

Tavoite:

Nuorten lahjakkuuksien edistäminen.

Menestyminen:

Oulaistelaissyntyinen Otto Peltola opiskelee Espoossa kelloseppäkoulussa. Samasta kilpailusta on tullut menestystä koulun oppilaille aikaisemminkin.

Tulevaisuus:

Peltola on mieltynyt mikromekaniikkaan. Sitä hän haluaisi opiskella lisää. Hän uskoo, että taidoista on hyötyä hightech-puolella. Taitoja käytetään myös avaruusteknologiassa. Opintojen ohella Peltola on töissä mikromekaniikka-alan yrityksessä.