Katujen kunnossapito ja moni muukin kuntien aikaisemmin tekemä työ on suunnitelmallisesti oikeistopuolueiden päätöksillä yksityistetty. Se että poliittisissa päätöksissä kompromisseissa on ollut muitakin puolueita mukana, kuvastaa poliittisen kentän sairaustilaa. Työstä kunnat maksavat mutta jälki on mitä on. Firmat tietää että tehdyn työn valvonta on hankalaa samoin sanktioiden käytäntöönpano. Vaikka sopimukset ovat aukottomia ja hyvin laadittuja, firmat riitauttavat sanktiot ja sitten ollaan oikeuden penkkejä kuluttamassa. Joku voisi tehdä tutkimuksen paljonko kaupunki maksaa euroja yksityisille firmoille, vertailu viimeisiltä kymmeneltä vuodelta. Minne ne rahat menee no sinne.