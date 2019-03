Kela poistaa palvelupisteet Iistä, Pulkkilasta, Paltamosta ja Ruukista

Huhtikuun alussa Kela korvaa muilla palveluilla neljä palvelupistettä Pohjois-Suomessa Iissä, Siikalatvassa (Pulkkilan palvelupiste), Paltamossa ja Siikajoella (Ruukin palvelupiste).



Jatkossa asiakkaat voivat asioida Kelan muissa palvelupisteissä, kuntien asiointipisteissä, puhelimessa tai verkossa.

Kela järjestää tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa alueelle pop up -palveluita. Pop up -palvelun idea on, että Kelan palveluasiantuntija tulee asiakkaiden luo esimerkiksi kirjastoon, Ohjaamoon tai sosiaalitoimistoon. Palveluista tiedotetaan tarkemmin paikallisesti.

Kelan palvelut 1.4.2019 alkaen:



Ii

• Kunnan asiointipiste (Jokisuuntie 2) on avoinna ma–pe klo 8–15.30.

• Kelan palvelupiste Haukiputaalla (Simppulantie 15). Palvelupisteeseen pitää varata aika etukäteen.

• Kelan palvelupiste Oulussa (Sepänkatu 18) on avoinna ma–pe klo 9–16.



Pulkkila (Siikalatvan kunta)

• Pulkkilan asiointipiste (Pulkkilantie 4) on avoinna ma–pe klo 8–15.30.

• Rantsilan asiointipiste (Kunnantie 1) on avoinna kirjaston aukiolon mukaan.

• Piippolan asiointipiste (Keskustie 11) on avoinna kirjaston aukiolon mukaan.

• Kestilän asiointipiste (Kestilänraitti 1a) on avoinna kirjaston aukiolon mukaan.

• Kärsämäen asiointipiste (Haapajärventie 1) on avoinna ma–pe klo 9–15.

• Kelan palvelupiste Haapavedellä (Tähtelänkuja 1) on avoinna ti ja to klo 10–12 ja 13–15.

• Kelan palvelupiste Oulaisissa (Oulaistenkatu 36) on avoinna ke ja pe klo 10–12 ja 13–15.



Paltamo

• Kelan palvelupiste Kajaanissa (Pohjolankatu 28) on avoinna ma, ti, to ja pe klo 9–16.

• Kunnan asiointipiste Ristijärvellä (Aholantie 25) on avoinna ma–pe klo 9–15.30.



Ruukki (Siikajoki)

• Kelan palvelupiste Raahessa (Kauppakatu 42) on avoinna ma–ke ja pe klo 10–16.

• Kelan palvelupiste Limingassa (Liminganraitti 10) on avoinna ma ja pe klo 10–12 ja 13–15.

• Ruukkiin avataan kevään aikana uusi asiointipiste, ja siitä tiedotetaan paikallisesti.