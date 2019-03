Keisari perusti Kemin autioon Sauvosaareen 150 vuotta sitten – uudella kaupungilla oli heti komea asemakaava, mutta alkuun ei ainoatakaan asukasta

1869: Kaupunki ilman asukkaita

Sauvosaaren niemeke on luonnontilassa ja ihmisistä tyhjä. Silti juuri siihen perustetaan keisari Aleksanteri II:n mahtikäskyllä Kemin kaupunki.

Seudun asutus on keskittynyt Kemijoen suulle, vanhalle kirkko- ja kauppapaikalle. Reitti sinne on mereltä matala ja mutkainen. Maannousu vie tilannetta aina vain huonommaksi.

Siksi kaupunginpaikaksi valikoituu Sauvosaaren niemeke, jonne on helpompi purjehtia.

Juuri kaupan ja merenkulun elvyttämiseksi keisari on perustanut Kemin. Kun Suomelle suopea hallitsija on astunut valtaan 13 vuotta aiemmin, Venäjälle raskas Krimin sota on päättynyt. Valtakunta kaipaa elvytystä ja uusia satamakaupunkeja, ja Kemi on ollut osa suunnitelmaa.