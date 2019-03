Kävi käsiksi pysähtyneisiin autoilijoihin vähissä vaatteissa – käräjäoikeus vangitsi Pyhännällä riehuneen miehen

Oulun käräjäoikeus vangitsi torstaina venäläismiehen epäiltynä todennäköisin syin ryöstöstä Pyhännällä viime sunnuntai-iltana.



Kolmekymppinen mies oli muutama kilometri Pyhännältä Kajaanin suuntaan valtatie 28:lla pysäköinyt autonsa valottomaksi valtatielle ja käynyt käsiksi ensiksi paikalle pysähtyneen ajoneuvon kuljettajaan.

Epäilty oli kahteen eri otteeseen lyönyt kuljettajaa kasvoihin saatuaan avattua ajoneuvon kuljettajan puoleisen oven auki ja anastanut lopuksi kuljettajan kännykän.

Epäilty oli jatkanut väkivallantekoja vähissä asusteissa myös kahden seuraavaksi pysähtyneiden ajoneuvon kuljettajiin.

Mies on epäiltynä useista eri rikoksista tapahtumasarjaan liittyen.



Erityisenä edellytyksenä vangitsemiselle käräjäoikeus katsoi rikoksen karttamisvaaran koskien oikeudenkäyntiä ja rangaistuksen täytäntöönpanoa. Miehellä on voimassa työlupa Suomessa.



Syytteennoston määräpäivä asiassa on 15. huhtikuuta.