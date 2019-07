Kau­pun­ki pois­taa käy­tös­tä ke­sä­kuun alus­sa Kuu­sa­moon tul­leet il­mai­set kau­pun­ki­pyö­rät sekä pyö­rä­a­se­mat. Kau­pun­ki ke­rää pyö­rät pois käy­tös­tä elo­kuun lop­puun men­nes­sä, kos­ka nii­tä on ri­kot­tu ta­hal­li­ses­ti ja jä­tet­ty pa­laut­ta­mat­ta pyö­rä­par­keil­le huo­mat­ta­va mää­rä.

– Työ­mää­rä, joka tar­vit­tai­siin pyö­rien kor­jaa­mi­seen ja pyö­rä­par­keil­le pa­laut­ta­mi­seen, on lii­an suu­ri. Li­säk­si, jos täh­tääm­me kau­pun­ki­pyö­rien osal­ta kes­tä­vään liik­ku­mi­seen, ei ole jär­keä, et­tä jou­dum­me nii­tä kus­kaa­maan au­toil­la asun­to­jen pi­hoil­ta, ta­ka­pi­hoil­ta tai pol­ku­jen var­sil­ta ta­kai­sin pyö­rä­park­kei­hin, sa­noo Kuu­sa­mon kau­pun­gin ke­hi­tys­pääl­lik­kö Jari Kar­sik­ko.

Täl­lä het­kel­lä noin puo­let kah­des­ta­kym­me­nes­tä kau­pun­ki­pyö­räs­tä on ka­teis­sa tai rik­ki niin pa­hoin, et­tei nii­tä kan­na­ta enää kor­ja­ta.

Pois ke­rä­tyt pyö­rät kau­pun­ki kun­nos­taa ja myy Muun­ta­mol­la. Pyö­rien mu­ka­na myyn­nis­sä ovat myös Koil­lis­maan Osuus­kau­pan lah­joit­ta­mat ky­pä­rät.

Kau­pun­ki­pyö­rä­ko­kei­lu mak­soi kau­pun­gil­le Kar­si­kon mu­kaan al­le kol­me­tu­hat­ta eu­roa.

Kar­sik­ko on har­mis­saan, et­tei­vät kaik­ki pyö­rien käyt­tä­jät nou­dat­ta­neet sään­tö­jä.

– On hyvä huo­mi­oi­da, et­tä var­mas­ti suu­rin osa käy­tös­tä on ol­lut asi­al­lis­ta. Kau­pun­ki­lai­sil­ta on tul­lut pal­jon kan­nus­ta­vaa pa­lau­tet­ta. Asi­a­ton­ta pyö­rien käyt­töä on kui­ten­kin ol­lut riit­tä­vän pal­jon. Tämä ta­hal­li­nen pyö­rien sär­ke­mi­nen oli vii­mei­nen niit­ti, vaik­ka sitä te­kee­kin pie­ni vä­hem­mis­tö.

Vie­lä ei ole tie­toa, pa­laa­vat­ko kau­pun­ki­pyö­rät Kuu­sa­moon myö­hem­min. Kau­pun­ki te­kee asi­as­ta pää­tök­sen tal­ven ku­lu­es­sa.

– Kau­nis aja­tus­han tämä kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mä oli, mut­ta to­teut­ta­mis­ta­paa täy­tyy vie­lä tuu­na­ta, Kar­sik­ko to­te­aa.

Ka­don­nei­ta kau­pun­ki­pyö­riä ha­vai­tes­saan kuu­sa­mo­lai­set voi­vat il­moit­taa niis­tä Muun­ta­mol­le.