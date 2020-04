Oululainen miljonääri Veikko Lesonen rakentaa Inarijärven rantaan ylellisen korpihotellin, uutisoi Kauppalehti keskiviikkona.

Hotelli rakennetaan Inarijärven Alttoniemeen noin kahdensadan metrin korkeuteen tunturin rinteeseen. Hotelliin tulee 50 noin 40 neliön kokoista sviittiä.

Lesonen kertoo Kauppalehdelle, että järven rantaan rakennetaan lisäksi saman verran lasi-igluja sekä pieni kylpylä. Luksushotellin yhteyteen tulee myös ravintola.

Rakennushankkeen kustannukset ovat noin yhteensä 15 miljoonaa euroa. Yhden sviittiyön hinnaksi Lesonen arvioi 3800 euroa.

Rakennustöiden on määrä alkaa ensi vuonna, vaikka rakennuslupaa ei ole kunnalta vielä anottu. Lesosen mukaan Inarin kunnanjohtaja on näyttänyt hankkeelle vihreää valoa ja siitä on innostunut myös Jasper Pääkkönen.

Veikko Lesonen on Oulunsalossa asuva teollisuusneuvos, suursijoittaja ja yrittäjä. Lesonen rikastui vuonna 2000 saatuaan JOT Automation Oy:n osakkeista 140 miljoonaa euroa. Lesonen on lähtöisin Keminmaasta ja hän on Suomen tunnetuimpia yritysmaailman miljonäärejä.