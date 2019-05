Kauppahuone vie 1800-luvulle – Langin päärakennus, alakartano ja kapteeni Himangan talo henkivät Raahen merikaupunkihistoriaa

Langin Kauppahuone on elämyksellinen kahvila, puoti ja majatalo Pekkatorin laidalla, Wanhan Raahen sydämessä.

Yrittäjäpariskunnan Piia Vähäsalon ja Pasi Siipolan tarkoituksena on tarjota ihmisille aikamatka, pieni irtiotto nykyhetkestä 1800-luvulle.

Toimitusjohtaja Vähäsalon mukaan tärkeintä on juuri aikamatka, johon sisältyy tarinoita. Tarinat ovat todellisiin ihmisiin ja tapahtumiin liittyviä. Ne eivät ole tarua, vaan kaikilla tarinoilla on faktapohja.

– Ajatuksena on kertoa Raahen merikaupunkihistoriaa. Tehdä sitä eläväksi monella tavalla tämän miljöön, henkilöstön ja tuotteiden avulla, Vähäsalo selventää.

Puitteet ja seinät eivät ole vain kulissina.

– Kaikki toiminnot liittyvät siihen tarinaan. Myös meidän ruokamme liittyy tarinaan, meidän järjestämissä pidoissa ja juhlissa on 1800-luvun menu, Vähäsalo sanoo.

– Toki asiakas, joka tilaa, päättää, mutta yleensä he, jotka meille tulevat juhliansa viettämään, haluavat sitä vanhaa. Se on heiltäkin tietoinen valinta.

Yrittäjäpariskunnan pitkän projektin tuloksena Langin alakartano on löytänyt uuden elämän. Kahvila, ravintola sekä bed & breakfastin neljä majoitushuonetta valmistuivat jo kesäksi 2018. Projektia he ovat jatkaneet kartanon päärakennuksessa Brahenkatu 10:ssä, jonne on talven aikana valmistunut kolme majoitushuonetta, Vähäsalon laukkujen esittelyhuone ja suunnittelutoimisto.

– Kapasiteettimme on nyt kahdenkymmenen henkilön luokkaa.

Päärakennuksessa toimii nyt myös Raahen kaupungin matkailuinfo. Pariskunnan ajatuksena on palauttaa kartano yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

– Päärakennuksessa on ollut kauppiasperheen koti ja siellä on tehty isoa tukkukauppaa. Alakartanon puolella on tehty maakauppaa eli vähittäiskauppaa. Siellä on ollut panimo ja hevostalli sekä ollut monenlaista toimintaa, Vähäsalo kertoo.

– Ennenkin tässä kartanossa on majoitettu kulkijoita, pidetty heitä hyvänä ja ruokittu mahdollisimman hyvin, jotta he tulevat seuraavankin kerran tekemään kauppoja.

Uuttakin on tälle kesälle luvassa. Vähäsalo kertoo Kauppahuoneen toiminnan laajenevan siten, että kokonaisuuteen yhdistyy kapteeni Himangan talo ja sen pihapiiri. Vaikka katuosoite ja sisäänkäynti ovat Cortenkatu 13 -osoitteessa, talon sisäpiha on Langin sisäpihaa vasten.

– Se yhdistyy luontevasti meidän pihakokonaisuuteemme, koska olemme naapureita. Pihaan tulee yhteys meidän pihalta, Vähäsalo selventää.

Kapteeni Himangan sisäpihaan eivät merituulet yllä. Vähäsalo luonnehtii sitä Raahen lämpimimmäksi ja kauneimmaksi sisäpihaksi.

– Pihalle pääsee kahvittelemaan. Toimintaa, tapahtumia ja juhlia järjestetään itse kapteenin talossa.

Tavoitteena on saada koko pihapiiri eläväksi ja käyttöön. Pihalle tulee 1800-luvun lopun kasvistoa sekä lapsille esimerkiksi eläimiä katsottavaksi ja hoidettavaksi. Langin sisäpihan puolelle makasiinin yhteyteen tulee aikuisille terassi ja suojaisia istumapaikkoja.

– Vie aikansa, ennen kuin kasvit ottavat paikkansa ja alkavat elää omaa elämäänsä, Siipola sanoo.

Raahelaistekin heränneet puu-Raahen kehittämiseen

Vähäsalo ja Siipola muistuttavat, että esimerkiksi Raahen Kauppakadulla oli nimensä mukaisesti aikoinaan paljon toimintaa, mutta viime vuosina toiminta on ollut hiljaisempaa. Wanhan Raahen puutalokorttelit ovat pitkän aikaa olleet enemmän toimisto- ja asuinaluetta.

– On ollut mielenkiintoista nähdä, että raahelaisetkin ovat heränneet pohdiskelemaan, miten Wanhaa Raahea voisi kehittää, Siipola sanoo.

Ehkä pariskunnan toimiva esimerkki ja into kehittää koko ajan uutta on herättänyt ja innostanut muitakin miettimään asioita uudesta näkökulmasta.

Omissa projekteissaan pariskunnan mielestä haastavinta on ollut pyörittää kahta asiaa samaan aikaan: rakentaa ja samalla pyörittää toimintaa. Heille projekti on kuitenkin ollut sydämen asia. Vaikka työtä on ollut koko ajan paljon, sitä tehdään mielellään.

– Jos tämä olisi työtä, se kävisi raskaaksi, mutta kun se kuitenkin on paljon enemmän, sitä ei edes ajattele bisneksenä, Vähäsalo miettii.

– Elantomme me ansaitsemme muualta, mutta mukavaa on se, että samalla olemme pystyneet työllistämään ihmisiä. Meillä on osaavia ihmisiä tekemässä monenlaisia töitä, Siipola jatkaa.

