Katso video kaislaveneen neitsytmatkalta Siikalatvan Mankilanjärvellä – ensi kesäksi luvassa veneentekokurssi

Itse tehty kaislavene Aimara solahti kevyesti veteen neitsytmatkalleen Siikalatvan Mankilanjärvellä. Tero Mäkelä Mankilankylästä otti videolle jännittävän tilanteen.

– Kaislavene on pitkän ajan tuotos. Mankilanjärven kaislasta on tehty aikaisemmin monenlaisia käsitöitä ja Mankilankylällä on järjestetty asiasta kursseja.

Mankilankylällä on huomattu, että kaislasta pystyy valmistamaan esineitä hyötykäyttöön. Samalla järven tila paranee, kun ravinteita poistuu.

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset valitsi järvikaislan hyödyntämisen ja Mankilanjärven kunnostuksen vuoden 2018 maisemateoksi Pohjois-Pohjanmaalla.

Kaislaveneen rakensivat Osuuskunta Kotasaari ja käsityön taitaja Kaarina Konola Mankilankylästä.

Mäkelä kertoo, että viisi ihmistä touhusi veneen kanssa viikon ajan.

– Seuraavan veneen teko on jo helpompaa.

Kaislavenettä kokeilivat Johanna Riepula, Kaarina Konola ja Rita Porkka. KUVA: Tero Mäkelä / Lukijan kuva

Mäkelän vaimo Johanna Riepula tutustui maailman eri kaislaveneiden malleihin.

Mankilanjärvelle valittiin eteläamerikkalaisen Titicaca-järven aimara-heimon käyttämää veneenvalmistustekniikka.

– Se on yksinkertainen ja näyttää hyvältä. Siinä ei ole puurakenteita, Mäkelä kiteyttää.

Veneen valmistukseen meni kymmenkunta sylillistä kaislaa ja paljon luonnonkuituista sisalnarua. Veneen paino on noin 35-50 kiloa.

Yksinkertaistettuna kaislavene valmistetaan kuin viidestä isosta lyhteestä. Kolme niistä on pohjalla ja kaksi laidoilla. Vene kiristetään naruilla muotoonsa.

Mäkelän mukaan Mankilanjärven kaislavene kantaa helposti kolme ihmistä. Koekäyttäjiltä vene sai kehuja: Se on vakaa ja pitää hyvin suunnan.

Kaislavenettä säilytetään kuivassa, sitä ei jätetä veteen.

Kaisla-aluksella yli Atlantin

Kaislavene ei kuitenkaan vety hetkessä. Mäkelä viittaa norjalaiseen tutkimusmatkailija Thor Heyerdahliin, joka matkasi muinaisten egyptiläisten tyyppisellä kaisla-aluksella Atlantin yli.



– Mankilankylän kaislavene Aimaraa aiotaan testata enemmänkin, mutta nyt ilmat eivät ole parhaat mahdolliset souteluun.



Osuuskunta Kotasaari aikoo järjestää kaislaveneentekokurssin ensi kesänä.

Kaislojen käsittelyssä on omat niksinsä. Järvikaislaa voi kerätä käsin nyhtämällä kesällä noin parin viikon ajan, jolloin kaisla irtoaa helposti.



Veneen rakentamista varten kaislaa niitettiin kunnon kasa. Mitä pitempää kaisla on, sitä helpompaa on veneen rakentaminen, Mäkelä kommentoi. Kaisla kuivattiin ulkona sateensuojassa ennen rakennuspuuhia.