SF Caravan ry valitsi Raahessa Mikonkarissa sijaitsevan Lohenpyrstön caravan-alueen vuoden 2019 caravan-alueeksi.

SF-Caravan ry:n puheenjohtaja Olli Rusi luovutti palkinnon maanantaina SF-Caravan Lohenpyrstölle.

Alun perin palkinto piti luovuttaa viime viikonloppuna Caravan Show'ssa Turussa, mutta kuten kaikki muutkin tämän kevään tapahtumat, se jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan, mahdollisesti marraskuulle.

Palkinnon luovuttamista ei haluttu jättää niin myöhäiseen ajankohtaan.

Rusi sanoi, että vuonna 2011 avattu Lohenpyrstön karavaanarialue on aika nuori.

– Nyt kun katsoo ympärilleen, alue on kehittynyt huiman nopeasti.

Rusi kertoi, että alue saa kävijöiltä hyviä arvioita muun muassa ystävällisestä henkilökunnasta.

– Yhdeksän vuotta on nopea aika kiriä kärkikastiin.

Lohenpyrstön vahvuuksiin kuuluu se, että talkootyötä on osattu käyttää hyväksi ja sillä on saatu paljon aikaan. Paljon on ollut merkitystä silläkin, että yhdistys on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden lähialueiden yhdistysten kanssa.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika ulottuu myös karavaanarialueisiin. Lohenpyrstön leirintäalue on ollut suljettuna vierailijoilta 23. maaliskuuta saakka. Alueella on ollut sen jälkeen vain talvipaikkalaisia. Heistäkin muutamia on jo lähtenyt pois.

SF-Caravan Lohenpyrstön puheenjohtaja Kari Malkamäki sanoi, että ajatuksena olisi saada alue jossain vaiheessa kesää auki.

Normaalisti kesäkausi alkaisi toukokuun alussa. Nyt paljon riippuu siitä, mitä Suomen hallitus kertoo rajoituksista vapun jälkeen. Yhdistyksen hallitus kokoontuu sen jälkeen ja pohtii toimenpiteitä.

– Kunnioitamme valtakunnallisia linjauksia, Malkamäki sanoi.

Avaamisen jälkeenkin toiminnassa on todennäköisesti jonkinlaisia rajoituksia tulevalle kesälle.

Rusi sanoi, että kotimaan matkailun suosion odotetaan nyt kasvavan. Hyvälaatuiset leirintäalueet luovat kotimaan matkailulle hyviä edellytyksiä.

Hänen mukaansa suomalaiset yhdistykset ovat toimineet hyvin vastuullisesti poikkeusaikana.

– Täytyy löytää keinot, että tilanne ei käy yhdistyksille ja alueille rasitteeksi.

Vuoden caravan -alueeksi valitseminen on tunnustus pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta työstä karavaanareiden parhaaksi.

Vuodesta 1994 lähtien on valittu sekä jäsenalue että yleinen leirintäalue.

Viime vuonna vuoden caravan-alue oli Rekiniemi Lieksassa.