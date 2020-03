Kansanedustajat Pylväs ja Kinnunen innoissaan – Nivalassa toimiva Kerttu Saalasti Instituutti tutkimaan mikroyrittäjyyttä, merkittävä rahoitus tulossa

Nivalassa toimiva Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on saamassa valtakunnallisen tehtävän tutkia mikroyrittäjyyttä.

Mikroyrittäjyyden tutkimus ja opetus on päätetty nostaa valtakunnallisten tehtävien joukkoon vuosiksi 2021–2024. Tämä tarkoittaa arviolta 200 000 euron lisärahoitusta vuodessa. Rahoituksen määrä varmistuu kevään aikana.

Kalajokilaakson keskustalaiset kansanedustajat Mikko Kinnunen ja Juha Pylväs pitävät asiaa merkittävänä Kalajokilaakson alueelle ja koko maan yrittäjyydelle.

Mikroyritys on sellainen yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin kymmenen työntekijää. Monet ovat yksinyrittäjiä. Euroopan Unionissa toimii yhteensä 22,8 miljoonaa mikroyritystä. Suomalaisista yrityksistä yli 90 prosenttia on mikroyrityksiä.

– Työpaikkojen nettomuutos viimeisen 15 vuoden aikana on mikroyritysten osalta peräti 24 000 plussalla, mutta suurissa yrityksissä se on 42 000 miinuksella, Pylväs ja Kinnunen huomauttavat tiedotteessaan.

Pylväs sanoo, että valtion pitää panostaa mikroyrityksen aloittamiseen ja alkuvaiheen kasvuun.

– Koska uusi työ syntyy näihin mikroyrityksiin, valtion tulee panostaa juuri niiden aloittamiseen ja alkuvaiheen kasvuun eikä keskittyä pelkästään suurten yritysten tukemiseen. Mikroyrityksille tulee tehdä budjettikirjaan oma momentti, jotta niitä päästään rahoittamaan, muuten se on vaikeaa, Pylväs ehdottaa.

Kerttu Saalasti Instituutti tuottaa jatkossa myös tutkimukseen perustuvaa mikroyrittäjyyden koulutusta, joka toteutetaan ajasta ja paikasta riippumatta täydennyskoulutuksena ja avoimen yliopiston opintoina. Myös yrittäjyyskasvatuksen erikoistumiskoulutus on suunnitteilla.