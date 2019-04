Kalevalan Aino on nähty uhrina ja kuuliaisena sisarena, kirjailija Tiina Piilola näkee hahmon toisin – "Tällaiset tulkinnat kuulostavat nykynaisen korviin älyttömiltä"

Vastakarvaan ravisteltu

Kalevalan naiset on kirjoittajansa Tiina Piilolan ensimmäinen tietokirja.

255-sivuisen teoksen on kustantanut Kustantamo S&S. Kirja käsittelee Kalevalan keskeisimpiä naishahmoja, heidän kohtaloitaan ja muodonmuutoksiaan.

Läheisin naishahmoista on Piilolalle itselleen Aino. Opettavaista oli tutustua myös voimakkaaseen ja vahvaan Louheen sekä Lemminkäisen äitiin, joka on omassa tarinassaan paljon muutakin kuin pelkästään kuuliainen äiti.

Kotoisin Piilola on Oulaisista. Asuu Jyväskylässä.

Koulutukseltaan hän on toimittaja ja kirjallisuustieteen tohtori.

Kirjoja häneltä on julkaistu kaikkiaan viisi. Niistä kolme ensimmäistä on löyhästi omaelämäkerrallisia romaaneja, neljäs on väitöskirja.

Seuraava kirjaprojekti liittyy mahdollisesti Elias Lönnrotiin.

Kevään ja syksyn aikana Piilola kiertää luennoimassa Kalevalan naisista kymmenellä paikkakunnalla ympäri maan.