Kalajoella lennätettyä dronea ilmakiväärillä ampunut mies päätyi käräjille – syyttäjä vaatii sakkorangaistusta vahingonteosta

Kalajoella lennätettyä dronea kohti ampuneelle miehelle vaaditaan sakkorangaistusta Oulun käräjäoikeudessa.

Ampuminen tapahtui heinäkuun puolivälissä vuonna 2018. Haastehakemuksen mukaan drone rikkoutui ilmakiväärin luodin osumasta.

Ampuja on syytteessä vahingonteosta. Syyttäjän haastehakemuksen mukaan jutussa on riidatonta, että syytetty on ampunut kohti dronea.

Laitetta lennättänyt mies vaatii itse noin 700 euron korvausta rikkoutuneesta Yuneec Q500-dronesta. Hänellä on lisäksi useita muita vaatimuksia ampujaa kohtaan.

Dronen omistajan vaatimuskirjelmän mukaan hän oli kuvaamassa dronella lähipiirinsä syntymäpäiväjuhlia ampumisen tapahtuessa. Kirjelmän perusteella ampumisesta syytetty asuu dronen omistajan naapuritontilla.

Oikeuden on määrä antaa tuomionsa jutussa maaliskuun puolivälin aikoihin.

11.3. kello 12.55: Täydennetty uutisen tietoja osapuolten naapurisuhteen osalta.