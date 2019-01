Kaksi syvän lumen kelkkailualuetta on jälleen tarjolla Kuhmossa ja Puolangalla

Metsähallitus perusti tänäkin talvena kaksi syvän lumen kelkkailualuetta Kainuuseen.

– Metsähallitus vapauttaa moottorikelkkailua rajatuilla alueilla kokeiluluonteisesti. Kuhmon ja Puolangan Paljakan syvän lumen kelkkailualueista tuli edelliseltä talvikaudelta hyvää palautetta. Tästä syystä kokeilua jatketaan kummallakin alueella, toteaa Metsätalous Oy:n aluejohtaja Arto Tolonen.

Huolella valittu ja rajattu alue ohjeistuksineen on ollut hyvä keino vapaan kelkkailun ohjailussa paikkoihin, jossa siitä ei ole haittaa luonnolle tai muille luonnossa liikkujille.

– Näillä kohteilla haluamme käyttää talouskäytössä olevia monikäyttömetsiä tukemaan myös paikallista matkailuelinkeinoa.

Syvän lumen kelkkailualue on avattu tälle talvelle Kuhmon Koukkula-Kuikka alueella.

Kelkkailun harrastajat voivat Metsähallituksen uraluvan hankittuaan ajaa vapaasti noin 2500 hehtaarin rajatulla alueella valtion talousmetsässä Kuhmon itärajalla Koukkula - Kuikka alueella. Kulku alueelle on Kivikiekin tien kautta.



Maasto on monipuolinen vaihdellen tasaisesta jyrkkiin rinteisiin. Tiimiesimies Jussi Moilanen Metsähallituksesta kertoo, että ajoalue on selkeä, metsätiestön rajaama.



Kelkkailussa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Alueella on puroja, joiden jää ei ole kantavaa. Alueen käyttö ja ajaminen alueella tapahtuvat käyttäjän omalla vastuulla.