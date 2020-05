Kaksi kulotusta karkasi hallinnasta – Ylivieskassa tuli levisi maastoon ja Pyhännällä uhkasi autotallin seinää

No jos vähän kulottas,kunnes tuulenpuuskat ottaa tulen hallintaansa jolloin ollaankin sitten hätää kärsimässä ja miksi pitää aina rakennuksien lähellä kulottaa. on aivan päivänselevää että näin kuivana aikana tuli lähtee etenemään hallitsemattomasti on se nii monesti nähty uutisoinneissa