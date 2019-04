Kaksi ihmistä vietiin hoidettaviksi rivitalopalosta Sallassa – tulipalo sai alkunsa keittiön liedeltä

Kaksi ihmistä altistui savulle ja heidät vietiin terveyskeskukseen palavasta rivitalosta Sallassa maanantai-iltapäivänä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Kivipellontielle kello 13 jälkeen.

– Rivitaloasunnon liedellä oli syttynyt palo. Tuli levisi kaapistoihin ja rakennuksen yläpohjaan, kertoo päivystävä palomestari Mika Hyvärinen.

Palavassa asunnossa olleet kaksi ihmistä vietiin hoidettavaksi. Yksikerroksisen rivitalon muut huoneistot evakuoitiin tyhjiksi, kahdeksan henkilöä toimitettiin sijaismajoitukseen. Rivitalossa on kymmenen huoneistoa.

Hyvärinen kertoo, että välikatossa riehunut palo on saatu rajattua yhden huoneiston alalle. Rivitalon katto on romahtanut huoneiston kohdalta. Lisäksi viereisiin huoneistoihin on tullut savuvahinkoja.

Paloa on ollut sammuttamassa kuusi pelastusyksikköä Sallasta ja Kemijärveltä.