Ylivieskassa Rahkolan koululta on kadonnut kaksi poikaa. Molemmat ovat 11-vuotiaita. Toinen pojista on 145 senttimetriä pitkä, hänellä on sininen talvitakki ja mustat housut.

Toinen poika on noin 160-165 senttimetriä pitkä ja hänellä on musta-valkoruudullinen takki.

Molemmilla pojilla on poikkeava kävelytyyli.

Havainnot pojista voi ilmoittaa hätänumeroon 112.